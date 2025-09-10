ЕС обещает Украине военный кредит в €6 млрд на разработку беспилотников

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с докладом по состоянию дел в Европейском союзе (ЕС). Она рассказала, что Евросоюз вступит в «альянс беспилотных летательных аппаратов» с Украиной, передает РИА Новости.

«Я могу объявить, что Европа выделит €6 млрд из кредита ERA (кредит под залог замороженных российских активов) и вступит в альянс БПЛА с Украиной», — сказала она.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая война ЕС с США на фоне укрепления связей России с КНР обернулась бы «хаосом» для Европы. Она также отметила, что многие критикуют торговое соглашение Брюсселя с Вашингтоном, но оно обеспечивает жизненно важную стабильность в отношениях с США в период серьезной глобальной нестабильности.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России.