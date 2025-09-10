Польша вернула на аэродромы поднятые в воздух самолеты

Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые в связи с нарушением границ

Польша вернула на аэродромы военные самолеты, поднятые в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба армии страны, передает ТАСС.

«Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.