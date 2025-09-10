В России назвали возможные цели массированного удара по Украине

RusVesna: в ночь на 10 сентября ожидается массированный удар по Украине

В ночь на 10 сентября ожидается массированный удар Вооруженных сил России по Украине, возможными целями являются объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), ссылаясь на мониторинговые ресурсы.

Как говорится в публикации, вероятные цели находятся как на западе, так и на востоке Украины. Для атаки могут быть применены гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники-камикадзе «Герань-2».

Кроме того, RusVesna пишет, что на боевое дежурство в акватории Черного моря вышла подводная лодка «Варшавянка», которая способна выпустить до 30 ракет «Калибр».

Помимо этого, самолеты Ту-95МС и Ту-22М3 могут совершить ракетный обстрел украинской территории, сказано в сообщении.

7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. В ведомстве заявили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Под удар попали и склады с оружием и техникой, военные аэродромы и две станции ПВО. Армия РФ поразила также пункты временной дислокации военных противника в 149 районах.

Ранее в России оценили применение гиперзвуковой «золотой пули» против Украины.