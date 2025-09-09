На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского военного блогера заподозрили в отмывании денег

Военблогера Алехина заподозрили в отмывании денег под прикрытием помощи СВО
Telegram-канал «Роман Алехин»

Военблогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин, обвиняемого в отмывании денег на помощи участниками специальной военной операции (СВО), подставил своими действиями все волонтерское движение. Об этом говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале «Два майора».

«Подставил ты все волонтерское движение своим видео. И нас лично. Обсуждал ли ты это с целью сдать автора схемы в полицию, или на самом деле допустил, что можно преступить закон ради помощи фронту/личной наживы — неважно», — сказано в сообщении.

В посте отмечается, что даже гипотетическое обсуждение схем отмывания денег, связанных с помощью участникам СВО, наносит ущерб репутации фронтовых волонтеров.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее военблогеры прокомментировали данные о диверсантах в 250 километрах от Москвы.

