ТАСС: украинские военные оставили раненых после удара в Днепропетровской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненых сослуживцев после авиаудара в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, удар пришелся по взводу военнослужащих 31-й отдельной механизированной бригады в селе Калиновское, после него украинские военные не справились с большим количеством раненых.

Отмечается, что ВС РФ нанесли удар с помощью ФАБ-1500.

«В Калиновском <...> сбежал целый взвод, оставив большую группу тяжелораненых сослуживцев. Их не стали эвакуировать из-за большого риска», — поделился собеседник агентства.

Накануне Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросил редкое западное вооружение для обороны Константиновки в Донецкой народной республике, повторяя ошибки Волчанска.

Авторы публикации напомнили, что в Волчанске украинская армия потеряла несколько сотен единиц техники.

Отмечается, что переброшенная самоходная артиллерия и редкое западное вооружение находятся на стационарных позициях, что ускоряет их уничтожение российскими войсками.

Ранее Сырский признал превосходство ВС РФ в силах и средствах в 3–6 раз.