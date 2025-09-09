Стало известно о продлении срока службы начальнику Генштаба ВС РФ

Начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генералу армии Валерию Герасимову продлили срок военной службы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ.

Собеседники издания сообщили, что главе Генштаба продлили срок службы в связи с достижением им 70-летия. В газете уточнили, что подобные поправки, разрешающие президенту РФ продлевать срок службы генералам армии и маршалам в связи с 70-летием, были приняты в 2021 году.

Валерий Герасимов занимает пост главы Генштаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны с ноября 2012 года. Он находится на этой должности дольше всех других руководителей за постсоветский период — почти 13 лет.

8 сентября 2025 года Герасимову исполнилось 70 лет. В этот день президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, которые были проявлены при исполнении воинского долга.

Ранее глава Генштаба рассказал, от чего зависит успех ВС РФ.