Стало известно о продлении срока службы начальнику Генштаба ВС РФ

Евгений Биятов/РИА Новости

Начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генералу армии Валерию Герасимову продлили срок военной службы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ.

Собеседники издания сообщили, что главе Генштаба продлили срок службы в связи с достижением им 70-летия. В газете уточнили, что подобные поправки, разрешающие президенту РФ продлевать срок службы генералам армии и маршалам в связи с 70-летием, были приняты в 2021 году.

Валерий Герасимов занимает пост главы Генштаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны с ноября 2012 года. Он находится на этой должности дольше всех других руководителей за постсоветский период — почти 13 лет.

8 сентября 2025 года Герасимову исполнилось 70 лет. В этот день президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, которые были проявлены при исполнении воинского долга.

Ранее глава Генштаба рассказал, от чего зависит успех ВС РФ.

