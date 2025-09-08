На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Близкие год искали жительницу Курской области, насильно вывезенную на Украину

ТАСС: вывезенная на Украину курянка вышла на связь с родственниками спустя год
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Жительница Курской области Валентина Ревина, которую насильно вывезли на территорию Украины, смогла вернуться домой после более чем полугода в украинском плену, а с родственниками связалась только спустя год после вторжения ВСУ в российский регион. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам женщины, почти всю украинскую оккупацию она провела в одиночестве: не выходила из дома и ни с кем не общалась. Перед началом холодов в 2024 году Валентина перебралась в суджанский интернат.

Также она рассказала, что с августа 2024 года ее разыскивал племянник в различных чатах и группах. Однако поиски дали результаты только спустя год.

«Только 8 августа удалось найти меня», — рассказала собеседница агентства.

Также Валентина Ревина сообщила, что ВСУ допрашивали насильно вывезенных из Курской области мирных жителей. По ее словам, пленных курян проверяли разные инстанции и задавали вопросы. Женщина вспомнила, что в плену ее спрашивали о том, зачем она и другие куряне приехали в Сумскую область. В ответ она и другие мирные жители Курской области отвечали, что их привезли насильно, и требовали вернуть их домой.

Ранее появилось видео с российскими военными, вернувшимися из плена.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами