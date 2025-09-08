Близкие год искали жительницу Курской области, насильно вывезенную на Украину

Жительница Курской области Валентина Ревина, которую насильно вывезли на территорию Украины, смогла вернуться домой после более чем полугода в украинском плену, а с родственниками связалась только спустя год после вторжения ВСУ в российский регион. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам женщины, почти всю украинскую оккупацию она провела в одиночестве: не выходила из дома и ни с кем не общалась. Перед началом холодов в 2024 году Валентина перебралась в суджанский интернат.

Также она рассказала, что с августа 2024 года ее разыскивал племянник в различных чатах и группах. Однако поиски дали результаты только спустя год.

«Только 8 августа удалось найти меня», — рассказала собеседница агентства.

Также Валентина Ревина сообщила, что ВСУ допрашивали насильно вывезенных из Курской области мирных жителей. По ее словам, пленных курян проверяли разные инстанции и задавали вопросы. Женщина вспомнила, что в плену ее спрашивали о том, зачем она и другие куряне приехали в Сумскую область. В ответ она и другие мирные жители Курской области отвечали, что их привезли насильно, и требовали вернуть их домой.

Ранее появилось видео с российскими военными, вернувшимися из плена.