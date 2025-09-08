ХАМАС готово передать власть в Газе технократам при гарантиях выполнения соглашения

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность немедленно передать управление сектором Газа комитету технократов при получении гарантий выполнения соглашения со стороны Израиля. Соответствующее заявление было распространено в официальном Telegram-канале движения.

В документе подчеркивается, что ХАМАС готов начать переговоры об освобождении всех заложников в обмен на четкие обязательства о прекращении войны, полном выводе израильских войск и формировании независимого палестинского правительства. Движение также подтвердило открытость к любым инициативам, направленным на прекращение агрессии в регионе.

Движение ХАМАС также сообщило, что готово немедленно возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

В заявлении говорится, что ХАМАС готов обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства. Движение также подтвердило получение через посредников предложения от Вашингтона по урегулированию кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС.