На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС готово передать власть в Газе технократам при гарантиях выполнения соглашения

ХАМАС готово передать полномочия по управлению сектором Газа технократам
true
true
true
close
Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность немедленно передать управление сектором Газа комитету технократов при получении гарантий выполнения соглашения со стороны Израиля. Соответствующее заявление было распространено в официальном Telegram-канале движения.

В документе подчеркивается, что ХАМАС готов начать переговоры об освобождении всех заложников в обмен на четкие обязательства о прекращении войны, полном выводе израильских войск и формировании независимого палестинского правительства. Движение также подтвердило открытость к любым инициативам, направленным на прекращение агрессии в регионе.

Движение ХАМАС также сообщило, что готово немедленно возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

В заявлении говорится, что ХАМАС готов обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства. Движение также подтвердило получение через посредников предложения от Вашингтона по урегулированию кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами