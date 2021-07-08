Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать на Украине ЧВК

Создатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс намеревался в 2020 году создать ЧВК на Украине. Об этом сообщает американский журнал Time со ссылкой на ряд документов, которые оказались в его распоряжении.

Журнал подчеркивает, что, согласно плану от июня 2020 года, Принс собирался призвать на службу в новую ЧВК украинских военных, которые ранее принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Также он рассчитывал построить на Украине завод по производству боеприпасов. В планы Принса входило в том числе создание «консорциум, который бы смог конкурировать с [компаниями наподобие] Boeing и Airbus. Для этого он планировал объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия.

По данным журнала, Принс воспринимался как лицо, близкое к бывшему президенту США Дональду Трампу, который назначил сестру Принса Бетси Девос министром образования США. Планы Принса не осуществились в основном потому, что Трамп не был переизбран на второй срок, пишет журнал.

Принс является основателем и руководителем до ее продажи в 2010 году частной военной компании Blackwater (сейчас носит название Academi). ЧВК известна своим участием в боевых действиях в различных странах мира и резней мирных жителей в Ираке, за которую четырех сотрудников Blackwater осудили на сроки плоть до пожизненного. Часть из них помиловал тогдашний президент Трамп.