Глава Минобороны посетил Военную академию связи

Белоусов посетил Военную академию связи
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Военную академию связи имени С. М. Будённого. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что Белоусову представили средства спутниковой связи, применяемые в ходе специальной военной операции (СВО), и доложили, что существующая спутниковая группировка Вооруженных сил (ВС) России позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме.

Также министру показали специализированную аудиторию, которую создали в 2025 году. Она предназначена для обучения курсантов управлению сетями спутниковой связи. Кроме того, главе Минобороны представили казарменно-жилищный фонд и спортивную базу военного городка.

«Министр обороны РФ принял участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге курсантов, которые уже прошли курс общевойсковой подготовки и были зачислены в 2025 году», — говорится в публикации.

Как уточнило ведомство, в текущем году зачислено на первые курсы факультетов военной академии свыше 1000 человек, из которых около 250 — дети участников СВО и сами военнослужащие.

29 августа Белоусов сообщил, что три военные академии с сентября начнут подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и робототехнических комплексов. По его словам, данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта «Военное образование — на службе Отечеству».

Ранее Белоусов посетил пункт управления группировки российских войск «Север».

