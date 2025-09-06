На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

FPV-дроны сбросили взрывчатку в Брянской области, ранен помощник машиниста

Богомаз: в Брянской области мужчина пострадал при налете FPV-дронов
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Поселок Климово в Брянской области подвергся нескольким налетам FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота). Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он рассказал, что при сбросе взрывных устройств был ранен помощник машиниста электропоезда. Ему оперативно помогли медики.

«Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры», — сообщил чиновник и добавил, что энергоснабжение уже восстановили.

По словам главы области, целью налетов были и социальные объекты. Несколько машин, административных зданий и жилых домов тоже были повреждены при сбросе взрывчатки.

Днем обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили в Северском районе Краснодарского края. Фрагменты дрона упали у поселка Ильского. Никто из местных жителей не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами