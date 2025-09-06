FPV-дроны сбросили взрывчатку в Брянской области, ранен помощник машиниста

Богомаз: в Брянской области мужчина пострадал при налете FPV-дронов

Поселок Климово в Брянской области подвергся нескольким налетам FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота). Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он рассказал, что при сбросе взрывных устройств был ранен помощник машиниста электропоезда. Ему оперативно помогли медики.

«Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры», — сообщил чиновник и добавил, что энергоснабжение уже восстановили.

По словам главы области, целью налетов были и социальные объекты. Несколько машин, административных зданий и жилых домов тоже были повреждены при сбросе взрывчатки.

Днем обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили в Северском районе Краснодарского края. Фрагменты дрона упали у поселка Ильского. Никто из местных жителей не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.