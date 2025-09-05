На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ создали «роты смерти» для слабых и больных солдат

ТАСС: ВСУ отправляют слабых и больных солдат в роты смерти
Reuters

Руководство 425-й отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) создало «роты смерти», которые формируются из слабых и больных солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что задача «смертников» заключается в том, чтобы во время штурмовых действий «отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции».

По словам собеседника агентства, если «отправлять на убой некого», командование бригады запрашивает «смертников» из соседних частей. Источник добавил, что о подобной практике неоднократно рассказывали пленные военнослужащие ВСУ.

4 марта Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил, что командование 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заставляет личный состав расстреливать покидающих позиции или сдающихся в плен сослуживцев. В одном радиоперехвате российские военные слышали, как украинский командир узнает у солдата, расстрелял ли он сослуживца с позывным «Сварщик», который шел сдаваться. Подчиненный ответил утвердительно, пишет канал.

Ранее оператор БПЛА ВСУ ликвидировал пленных сослуживцев в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
