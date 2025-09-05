В Польше разработают ракету с дальностью более 500 км

Макет крылатой ракеты Lanca, которая стала первым подобным проектом в Польше, представлен на выставке MSPO 2025 в Кельце. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что дальность ракеты может составить более 500 км.

Проект, о котором ранее не сообщали, является частью тенденции среди государств Центральной и Восточной Европы к наращиванию ударных возможностей на фоне спецоперации. Разработка WB Group позиционируется как средство повышения технологической независимости и безопасности Польши.

Lanca — это ракета средней дальности, которая разрабатывается для запуска из контейнерных пусковых установок. Контейнеры с ракетами возможно установить на грузовики и морские платформы. На макете можно заменить складывающиеся крылья, твердотопливный ускоритель, а также отверстие для систем самонаведения. Официальная информация о возможностях Lanca отсутствует, но эксперты считают, что она сможет поражать цели на дальности в сотни километров.

Ранее прокуратура Польши обвинила частную фирму в открытом хранении ракет для Украины.