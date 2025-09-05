На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше разработают ракету с дальностью более 500 км

Польша разработает крылатую ракету Lanca с дальностью более 500 км
true
true
true
close
Global Look Press

Макет крылатой ракеты Lanca, которая стала первым подобным проектом в Польше, представлен на выставке MSPO 2025 в Кельце. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что дальность ракеты может составить более 500 км.

Проект, о котором ранее не сообщали, является частью тенденции среди государств Центральной и Восточной Европы к наращиванию ударных возможностей на фоне спецоперации. Разработка WB Group позиционируется как средство повышения технологической независимости и безопасности Польши.

Lanca — это ракета средней дальности, которая разрабатывается для запуска из контейнерных пусковых установок. Контейнеры с ракетами возможно установить на грузовики и морские платформы. На макете можно заменить складывающиеся крылья, твердотопливный ускоритель, а также отверстие для систем самонаведения. Официальная информация о возможностях Lanca отсутствует, но эксперты считают, что она сможет поражать цели на дальности в сотни километров.

Ранее прокуратура Польши обвинила частную фирму в открытом хранении ракет для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами