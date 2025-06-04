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Прокуратура Польши обвинила частную фирму в открытом хранении ракет для Украины

МВД Польши: частная фирма хранила ракеты ПВО для Украины под открытым небом
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Коммерческая фирма хранила ракеты противовоздушной обороны для Украины под открытым небом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Яцека Добжиньского.

«Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны. Это оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия. Этот склад не охранялся. <...> Прокуратура посчитала, что имеется подозрение в совершении преступления, и начала следствие», — сообщил Добжиньский.

Пресс-секретарь польского МВД, а впоследствии и в министерстве обороны Польши заявили, что обнаруженное оружие не принадлежит и не состоит на вооружении польской армии. Уточняется, что ракеты для систем ПВО должны были быть переданы Украине.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приняла во внимание заверения президента Сербии Александара Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества страны с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя.

Ранее глава Пентагона отказался принять участие во встрече по поставкам оружия Украине.

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