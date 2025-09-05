В Госдуме заявили, что целями ВС РФ могут стать не только иностранцы, но и иностранные столицы

Появление иностранных войск на Украине означает полноценное вступление этих стран в боевые действия — и ответ будет жестким. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. До этого Владимир Путин заявил, что РФ будет считать законными целями войска западных государств на Украине.

«Более того, я бы добавил, что появление любых иностранных войск на Украине не только сами подразделения делают законными целями для российской армии, но и столицы тех государств, что их отправили. Это означает полноценное вступление в войну, и ответ будет немедленным и жестким. Надеюсь, в Европе это прекрасно понимают. Поэтому и мнутся, на словах отправляя на фронт гигантские легионы, а на деле - стыдливо маскируя своих военных под солдат удачи. К слову, и тех мы уничтожаем при каждом удобном случае — французов, поляков, немцев, американцев - но регулярные части и официальное решение все-таки станет рубежом для перехода противостояния на новый уровень», — сказал Журавлев.

О том, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины, президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

5 сентября австрийская газета Kurier писала о том, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину. В частности, Франция столкнулась с яростными протестами оппозиционных партий по вопросу отправки войск. Большая часть ее представителей выступает против присутствия французских войск на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.