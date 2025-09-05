Южная Корея, США и Япония проведут учения в середине сентября

Активная фаза трехсторонних ежегодных военных учений Freedom Edge с участием вооруженных сил Республики Корея, США и Японии пройдут 15—19 сентября. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).

В публикации отмечается, что учения планируют провести в международных водах у южнокорейского острова Чеджудо.

«Участники маневров укрепят свой многодоменный оперативный потенциал в таких областях, как море, воздух и киберпространство, и повысят свою функциональную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества», — говорится в заявлении ОКНШ.

В ноябре 2024 года КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к настоящей войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации.

В ведомстве напомнили о проводимых Соединенными Штатами военных учениях Freedom Edge, в которых участвуют Южная Корея и Япония. Также американская подводная лодка Columbia вошла в порт Пусан, а разведывательный самолет RC-135S пролетал над полуостровом.

