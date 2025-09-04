На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На севере Швеции может возникнуть необычная проблема во время учений НАТО

SVT: на севере Швеции может не хватить питьевой воды во время учений НАТО
Shutterstock

Во время учений НАТО на севере Швеции может возникнуть дефицит питьевой воды, сообщает телеканал SVT со ссылкой на власти города Буден.

По информации телеканала, проблемы также могут возникнуть с очистными сооружениями в городе, где проживают 28 тысяч человек. В случае проведения учений Североатлантического альянса в Будене в течение нескольких месяцев будут находиться еще 25 тысяч военных.

Как отметила председатель комитета по коммунальному планированию Будена Лена Голдкюль, мощностей водоснабжения города не хватит ни для производства питьевой воды, ни для очистки сточных вод.

«Мы считаем очевидным, что нам необходимо иметь резервные мощности как для нужд гражданского общества, так и для нашего гарнизона», — подчеркнула Голдкюль.

В июне газета Le Monde писала, что на Францию надвигается дефицит питьевой воды.

По оценкам Главного комиссариата планирования, если не принять мер, то к 2050 году практически вся территория Франции столкнется с проблемами водоснабжения, поэтому привычки потребления необходимо менять уже сейчас.

Ранее ученые заявили, что Земля теряет запасы воды в угрожающем масштабе.

