КНДР обвинила США в действиях, угрожающих реальной войной

КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к настоящей войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы северокорейской Минобороны.

В ведомстве напомнили о проводимых Соединенными Штатами военных учениях Freedom Edge, в которых участвуют Южная Корея и Япония. Также американская подводная лодка Columbia вошла в порт Пусан, а разведывательный самолет RC-135S пролетал над полуостровом.

Пхеньян предупредил Вашингтон и союзников о необходимости немедленного прекращения провокационных действий, которые могут привести к началу полномасштабного вооруженного конфликта в регионе.

В КНДР напомнили, что меры по самообороне являются конституционным долгом вооруженных сил страны.

В заявлении подчеркивается, что северокорейские вооруженные силы тщательно следят за действиями Соединенных Штатов и их союзников и готовы принять меры в случае необходимости. В Пхеньяне допускают возможность превентивных действий для защиты своих интересов и поддержания военного паритета в регионе.

Ранее сообщалось, что в Белом доме недовольны сотрудничеством России и КНДР.