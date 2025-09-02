На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине оценили тактику российских войск

Инструктор ВСУ Черный: операторы БПЛА из РФ могут брать села без личного состава
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов настолько плотно работают дронами, что иногда берут под контроль населенные пункты практически без участия штурмовиков. Об этом заявил в эфире украинского YouTube-канала Alpha media инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный.

По его словам, бойцы из российского подразделения БПЛА «Рубикон» создают такие серьезные зоны поражения — практически без личного состава могут отбить у ВСУ тот или иной населенный пункт.

Также Черный отметил, что российские операторы часто запускают настолько много беспилотников, что буквально не позволяют украинским военнослужащим поднять голову, и «им приходится бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки».

29 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна не способна отвоевать свои границы. Он подчеркнул, что конфликт будет завершен либо военным, либо дипломатическим путем. При этом, по мнению политика, дипломатический путь «более быстрый и с меньшими потерями».

Ранее вернувшийся спустя три года из плена ВСУ солдат поделился эмоциями.

