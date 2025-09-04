На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО ответил на вопрос об участии альянса в новом конфликте

Рютте: статья 5 НАТО не будет расширена на партнеров в Тихоокеанском регионе
Alexander Drago/Reuters

Действие статьи 5 о коллективной обороне не расширится на страны-партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе выступления в Праге на вопрос об «угрозе» Китая, его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что это произойдет. Но мы видим, что благодаря сотрудничеству с альянсом четыре страны Индо-Тихоокеанского региона, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, становятся все сильнее. Если Китай однажды решит напасть на Тайвань, этим нападением дело не ограничится», — сказал он.

Также Рютте заявил, что НАТО будет противостоять России после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что «российская угроза» не исчезнет после окончания конфликта на Украине. Генсек НАТО добавил, что альянс также будет готовиться к отражению угрозы со стороны Китая, который «производит больше боевых кораблей, чем США».

Ранее Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.

