На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что новые бомбы усложнят работу ПВО РФ

TWZ: в ВСУ надеются усложнить работу ПВО РФ с помощью новых бомб с УМПК
true
true
true
close
Telegram-канал «Воевода Вещает»

В ВСУ надеются усложнить работу ПВО РФ с помощью новых бомб с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции). Об этом пишет американское издание The War Zone.

Новые бомбы были созданы по аналогии с российскими и установлены на украинские истребители МиГ-29. Создание таких бомб Украиной было признано попыткой снизить зависимость ВСУ от поставляемого Западом передовоговооружения и модернизировать собственные вооружения. Предполагается, что эти бомбы повысят эффективность украинских атак на передовой.

Дальность удара нового снаряда, по данным украинских СМИ, составляет 60 км, у российского аналога он составляет 74 км.

До этого ВСУ стали использовать модернизированный дрон Shark-M как носитель БПЛА-камикадзе. Предполагается, что на Shark-M были установлены зенитные дроны, то есть дроны, предназначенные для уничтожения или противодействия другим воздушным целям.

Ранее военный эксперт рассказал о новом лазерном оружии ВС России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами