Ганчев рассказал о постепенном взятии под контроль ВС России Купянска

Передовые отряды российской армии ведут бои на улицах Купянска, с которых выбивают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Он отметил, что российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри Купянска.

«Говорить о том, что мы установили определенные позиции внутри города, пока еще преждевременно, но мы видим последовательное освобождение города», — сказал Ганчев.

3 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что подразделения ВС России установили полный контроль над центральной частью Купянска Харьковской области и завершили зачистку северных районов города.

Днем в этот же день министерство обороны России опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие установление контроля над половиной территории Купянска.

Ранее в рядах украинской армии стали чаще замечать женщин.