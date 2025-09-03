На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили необычную концепцию с геймерами для армии РФ

Военблогер Звинчук предложил командованию ВС РФ пополнить ряды геймерами
Shutterstock

Военный блогер Михаил Звинчук в своем Telegram-канале «Рыбарь» предложил командованию Вооруженных сил (ВС) России пополнить личный состав армии геймерами.

По мнению Звинчука, геймеры как объект рекрутинга могут оказаться полезными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в условиях постепенной «роботизации войны». Они обладают многозадачностью, быстротой реакции и развитым пространственным мышлением, что «важно для действий в боевой обстановке». Кроме того, геймеры, в первую очередь игроки в шутеры, увлекаются военной тематикой и проявляют интерес к технике и вооружению, что также является плюсом.

Звинчук отметил, что подобную практику уже пытались реализовать в других странах, в том числе в США. Он призвал командование российской армии также обратить внимание на геймеров и активнее пополнять ими ряды ВС РФ.

«Для командиров-начальников это может выглядеть странным, но это передовая практика (...) Причем у ВС РФ соответствующий опыт уже есть — в зоне СВО хватает геймеров среди операторов платформ», — написал военблогер.

Ранее сообщалось, что игра в «танчики» помогла бойцу ВС РФ уничтожить реальный блиндаж.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
