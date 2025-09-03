На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска поразили объекты ВПК и топливной инфраструктуры Украины

МО: ВС России нанесли удар по объектам ВПК и топливной инфраструктуры Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли прошедшей ночью удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции задействовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Также Вооруженные силы (ВС) России применили ударные беспилотники, отметили в министерстве.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 сентября украинский Telegram-канал «Факты ICTV» сообщил, что на территории Киевской области произошли взрывы. При этом ряд пабликов сообщал о массовом налете на регион российских ударных беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.

