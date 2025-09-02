Появилось фото погибшего под Артемовском сына убийцы Парубия

В социальных сетях появилась фотография Виктора Сцельникова — сына Михаила Сцельникова, застрелившего экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

Виктор Сцельников, ранее работавший в IT-компании во Львове, вступил в Вооруженные силы Украины под позывным «Лемберг». Как писала в соцсетях его мать Елена Чернинькая, он пропал без вести под Артемовском (Бахмутом) в 2023 году. Позже на его бывшем месте работы подтвердили информацию о гибели.

Предполагаемый убийца Андрея Парубия дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, Михаил Сцельников опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко. Днем ранее глава нацполиции Украины Иван Выговский публично заявлял, что в деле есть «русский след».

Парубия ликвидировали 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

