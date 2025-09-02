Российские бойцы в зоне СВО начали получать багги на базе «Нивы»

Российские военные в зоне СВО начали получать багги «Улан», собранные на базе «Нивы», пишут «Известия».

По данным издания, багги оборудованы для эксплуатации в зоне боевых действий. Машина является первым российским крупносерийным транспортером переднего края. «Уланы» собраны на базе «Нивы» с учетом фронтовых реалий.

«Это наша первая серийная военная техника подобного типа. Багги, который модифицирован именно для нас, для войны, для пехоты», — поделился командир взвода 110-й бригады с позывным «Музай».

До этого в госкорпорации «Ростех» заявили, что существует не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь». В госкорпорации отметили, что данный комплекс ПВО разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы».

26 августа издание Military Watch Magazine писало, что китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000 может превзойти российский ЗРПК «Панцирь» по характеристикам.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими и румынскими наемниками в зоне СВО.