Белоусову на форуме «Армия» показали эффективное в зоне СВО вооружение

Министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел на площадке форума «Армия» образцы вооружения и военной техники, которые эффективно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава ведомства посетил форум вечером 13 августа. Ему показали передовые разработки российских оборонных предприятий и робототехнические комплексы, которые использовались на территории проведения СВО. Белоусов осмотрел ударные и разведывательные беспилотники, средства противовоздушной обороны и другое оружие, состоящее на вооружении российской армии.

Кроме того, на форуме министр посетил экспозиции военных ведомств Белоруссии, Китая, Ирана и других стран.

13 августа начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев заявил, что на форуме Россия подписала госконтракты почти на 500 млрд рублей, что позволит армии получить более 500 единиц вооружения и техники, а также около 1 млн средств поражения различного калибра.

В подмосковном парке «Патриот» начал свою работу десятый Международный военно-технический форум «Армия». С 12 по 14 августа более тысячи отечественных и зарубежных предприятий представят на форуме свыше 20 тысяч образцов продукции с учетом опыта проведения СВО. Среди них новые средства ПВО, радиолокационные станции, беспилотники и амуниция. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок посетил форум и узнал, какие перспективные беспилотные системы там показаны.

Ранее Белоусов назвал условия для успешного противостояния с Западом на поле боя.