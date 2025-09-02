На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режим ЧС вводят в районе поврежденных домов после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных домов после атаки БПЛА
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Режим ЧС вводят в районе поврежденных домов после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале.

Он рассказал, что провел внеочередное заседание комитета по ЧС, посвященное ликвидации последствий вчерашней атаки в Советском районе.

«Заслушал доклады Управления по делам ГО и ЧС и главы администрации Советского района: принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома», — написал Скрябин.

Кроме того, решено организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба и поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоэтажных дома, на улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома, на улице Еляна — фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.

До этого глава администрации сообщил, что для жителей пострадавших домов был организован пункт временного размещения на территории школьного корпуса.

Ранее в Ростове-на-Дону после налета украинских дронов в квартире обнаружили неразорвавшийся снаряд.

Атаки БПЛА на Россию
