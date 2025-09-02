На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет-разведчик НАТО пролетел неподалеку от Мурманска

Разведывательный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon обнаружили рядом с Мурманском
Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разведывательный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon пролетел в небе над Баренцевым морем на расстоянии около 100 км от Мурманска. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, самолет вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии и, преодолев 2,5 тыс. км, начал летать кругами вдоль береговой линии в нейтральном пространстве от города Заполярный до села Териберка, и до сих пор не вернулся в аэропорт.

До этого в Мурманской области был ограничен мобильный интернет для безопасности.

Ограничения введены в соответствии с федеральным законом «О связи», который позволяет операторам приостанавливать оказание услуг по мотивированному решению уполномоченных органов, отвечающих за оперативно-розыскную деятельность и безопасность граждан.

В региональном оперштабе подчеркнули, что ограничения будут сняты сразу после стабилизации ситуации.

Ранее самолет-разведчик ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Великобританией.

