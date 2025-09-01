На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело экс-главы службы утилизации ГАБТУ Минобороны передано в суд

СК: дело в отношении экс-главы утилизации ГАБТУ МО РФ Тимофеева передано в суд
close
Depositphotos

Следственный комитет (СК) России завершил расследование второго уголовного дела в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России Ильи Тимофеева о взятке, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врио начальника управления (ремонта бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники) Главного автобронетанкового управления МО РФ полковника Ильи Тимофеева», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Тимофеев получил взятку за помощь в заключении госконтракта с компанией «Спецтехника». Взяткодатели помогли офицеру с покупкой квартиры в Москве стоимостью 13 миллионов рублей.

Сообщается, что суд постановил заключить фигуранта под стражу, а также арестовать его автомобиль в целях обеспечения взыскания штрафа. В СК уточнили, что уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями передано в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

31 июля Московский гарнизонный военный суд приговорил Тимофеева к 9 годам лишения свободы по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Помимо этого, судья постановил конфисковать сумму, соответствующую полученной взятке в размере 1,2 млн рублей.

Ранее полковнику Тимофееву отказали в отправке на СВО.

