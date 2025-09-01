На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ собирают штурмовые группы из возрастных военных

ТАСС: ВСУ собирают штурмовые группы из возрастных военных в Харьковской области
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинских военных немолодого возраста в пограничных отрядах в Харьковской области переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В пограничных отрядах, действующих в Харьковской области, возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп», — поделился собеседник агентства.

28 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ терпят значительные потери в боях за Купянск Харьковской области. По его словам, после занятия российскими военнослужащими ключевых стратегических позиций на севере города, «Купянск как на ладони».

Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные почти завершили блокирование Купянска и установили контроль над половиной городской территории.

Ранее офицер ВСУ заявил, что город Купянск находится под серьезной угрозой.

