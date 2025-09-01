ВКС России получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что приемка самолета была проведена экипажем ВКС в рамках выполнения задач по обеспечению войск особо востребованными образцами вооружения и техники.

В июне министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявлял о высоком интересе к обновленному Ил-76МД-90А со стороны стран Ближнего Востока и Восточной Азии. Он подчеркнул, что этот тяжелый транспортный самолет является глубоко модернизированной версией Ил-76, которую фактически можно считать новым воздушным судном. По его словам, оно оснащено новыми двигателями, современным бортовым оборудованием, а также усовершенствованными крылом и шасси.

В настоящее время в коммерческой эксплуатации по всему миру находится более ста самолетов Ил-76МД и его модификаций. По словам Алиханова, Ил-76МД-90А в первую очередь интересен авиакомпаниям, которые уже используют самолеты семейства Ил.

Ранее российские войска получили новую партию Су-34.