Пять мирных жителей в Херсонской области пострадали от обстрела ВСУ

Губернатор Сальдо: пять человек ранены при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Пять мирных жителей попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, одного человека не удалось спасти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, медики не смогли помочь жительнице Алешек. Еще два жителя получили ранения, им оказали помощь на месте. Помимо этого, пострадала женщина в Голой Пристани, ее госпитализировали.

Кроме того, в Великих Копанях в результате украинской атаки пострадал депутат Алешкинского округа Алексей Зоголь, его отправили в больницу.

30 августа беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата Зоголя в селе Великие Копани. Помимо политика в машине находился еще один местный житель.

Позже глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко сообщил, что пострадавший во время атаки украинцев депутат Зоголь находится в стабильном состоянии. У него диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1 степени рук, уточнил Хоменко.

Ранее Сальдо рассказал о новой тактике ВСУ при атаках на Херсонскую область.