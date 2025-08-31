На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волгоградский губернатор сообщил о массированной атаке дронов ВСУ

Бочаров: силы ПВО отражают массированную атаку дронов в Волгоградской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отражают массированную атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате этой атаки нет. Локальные возгорания сухой растительности, которые возникли в южных районах региона из-за падения обломков БПЛА, оперативно потушены.

Кроме того, в поселке городского типа Средняя Ахтуба беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова. В администрации уточнили, что на месте происшествия работаю саперы.

До этого Андрей Бочаров рассказал о возгорании технического строения в Волгоградской области в результате падения обломков вражеского дрона. По словам губернатора, пожар произошел в одном из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Огонь был оперативно потушен, пострадавших нет, отметил глава региона.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
