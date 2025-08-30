Герасимов сообщил о серии ударов по цехам, производящим ОТРК «Сапсан»

ВС РФ совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) осуществили серию ударов, нацеленных на ключевые производства по разработке ОТРК «Сапсан». Об этом сообщил начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса «Сапсан», — отметил Герасимов

По его словам, в результате проведенных атак были уничтожены конструкторские бюро, производственные цеха, где изготавливались составные элементы боеголовок, системы управления и двигатели для ракет.

ОТРК «Сапсан» представляет собой многоцелевой оперативно-тактический ракетный комплекс, использующий твердотопливную баллистическую ракету. В июне текущего года президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте серийного производства данного комплекса.

По данным ФСБ, в зону поражения «Сапсана» входят такие города, как Москва, Минск, Витебск, Донецк, Калуга, Тула и другие населенные пункты России и Белоруссии.

Ранее аналитики назвали удар по украинским заводам с «Сапсанами» сигналом для ФРГ.