В Минобороны России назвали суточные потери ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1 390 военных в зоне СВО
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности в течение чуть потеряли около 1 390 военнослужащих в зоне российской специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, в зоне действий российской группировки «Север» украинская армия лишилась до 185 бойцов, в зоне группировки «Запад» — свыше 270.

Действиями группировок «Юг» и «Центр» было ликвидировано более 200 и до 405 украинских военнослужащих соответственно. ВСУ также потеряли более 250 военных в зоне группировки «Восток» и свыше 80 — в зоне ответственности группировки «Днепр».

Кроме того, армия Украина лишилась 28 артиллерийских орудий и танка.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки нанесли комбинированные удары по складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152-х районах.

Ранее в США заявили о передаче Украине американского вооружения для ударов вглубь РФ.

