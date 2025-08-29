На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики обвинили командование ВСУ в попытках манипуляций фотоотчетами

ТАСС: ВСУ пытаются убедить родственников военных, что их не отправляют на штурмы
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Командование 156-й отдельной механизированной бригады (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается убедить родственников военнослужащих, что их близких не отправляют в штурмы без прохождения подготовки в Юнаковке Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Ударим фотоотчетами по «мясным штурмам» и неоправданным потерям. Именно так можно охарактеризовать вчерашний «антикриз» от командования 156-й омбр», — сказали силовики.

По словам собеседника агентства, командование бригады опубликовало фотографии, которые сопроводили подписью, что сперва с военными работает психолог, затем — пропагандист. Таким образом, как отметили силовики, бригада пытается убедить родственников военнослужащих, что их близких не отправляют в «мясные штурмы» без подготовки.

4 августа российских силовых структурах заявили, что семьи военнослужащих обвиняют командование одной из бригад ВСУ в использовании личного состава как «живого щита» в боях в Сумской области. Источник агентства пояснил, что речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

Ранее депутат Рады обвинила генштаб ВСУ во лжи.

