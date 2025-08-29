На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Белгородской области пострадал в результате атаки ВСУ

Гладков: житель села Муром Белгородской области пострадал от украинского дрона
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Житель села Муром в Белгородской области пострадал во время атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил он.

В результате детонации второго дрона повреждение получил частный дом.

Атаке также подвергся город Шебекино. FPV-дрон ударил по стоянке предприятия, в результате чего загорелся грузовой автомобиль. Возгорание удалось потушить.

28 августа в Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гладкова, возле поселка Малиново Волоконовского района дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями ног и рук. Второй пострадавший попал под удар дрона в Шебекинском округе.

Ранее в Белгородской области мужчина пострадал во время атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами