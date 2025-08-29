Житель Белгородской области пострадал в результате атаки ВСУ

Житель села Муром в Белгородской области пострадал во время атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил он.

В результате детонации второго дрона повреждение получил частный дом.

Атаке также подвергся город Шебекино. FPV-дрон ударил по стоянке предприятия, в результате чего загорелся грузовой автомобиль. Возгорание удалось потушить.

28 августа в Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гладкова, возле поселка Малиново Волоконовского района дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями ног и рук. Второй пострадавший попал под удар дрона в Шебекинском округе.

Ранее в Белгородской области мужчина пострадал во время атаки ВСУ.