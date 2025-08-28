В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

Губернатор Гладков: двое мужчин ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, возле поселка Малиново Волоконовского района дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями ног и рук.

Гладков рассказал, что второй пострадавший попал под удар дрона в Шебекинском округе.

«Еще один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму от удара дрона по автомобилю в Шебекинском округе на участке автодороги между селами Белянка и Сурково», — добавил он.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили более 100 беспилотников по территории Белгородской области. Атакам подверглись 36 населенных пунктов в семи районах. По словам Гладкова, украинские военные нанесли по ним удары с помощью 102 дронов.

