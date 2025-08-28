На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

Губернатор Гладков: двое мужчин ранены при атаках БПЛА в Белгородской области
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, возле поселка Малиново Волоконовского района дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями ног и рук.

Гладков рассказал, что второй пострадавший попал под удар дрона в Шебекинском округе.

«Еще один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму от удара дрона по автомобилю в Шебекинском округе на участке автодороги между селами Белянка и Сурково», — добавил он.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили более 100 беспилотников по территории Белгородской области. Атакам подверглись 36 населенных пунктов в семи районах. По словам Гладкова, украинские военные нанесли по ним удары с помощью 102 дронов.

Ранее подозреваемого в хищениях при строительстве фортификаций отправили под домашний арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами