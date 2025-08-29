На Украине предложили сажать на пять лет за угрозы военным и их семьям

В Раде предлагают давать до 5 лет тюрьмы за угрозы военным и их родственникам

Верховная рада Украины рассматривает законопроект, вводящий уголовную ответственность для гражданских лиц за угрозы и оскорбления в адрес военнослужащих и членов их семей. Документ размещен на официальном сайте парламента.

Согласно инициативе, оскорбление чести и достоинства военнослужащего или его родственников будет наказываться штрафом до 68 тысяч гривен (около $1,5 тысяч) либо ограничением свободы до трех лет. За угрозы насилием или уничтожением имущества предусмотрено лишение свободы от 3 до 5 лет.

Авторы законопроекта подчеркивают, что он направлен на «защиту военнослужащих и их семей от посягательств на их честь, достоинство и безопасность».

Законопроект разработан комитетом по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Сергеем Ионушасом. Документ дополняет Уголовный кодекс Украины отдельной статьей, специально посвященной защите военнослужащих.

В июле в Волгоградской области женщина оскорбила родителей ветерана специальной военной операции (СВО). Суд истолковал это как отсутствие раскаяния и признал россиянку виновной в совершении административного правонарушения.

Ранее российской блогерше, оскорбившей российскую армию, назначили арест за вещества.