В Польше прекратили некоторые полеты F-16 после авиакатастрофы в Радоме

Армия Польши остановила часть полетов на F-16 после авиакатастрофы в Радоме

В Польше временно прекратили полеты на истребителях F-16 после авиакатастрофы в Радоме, заявили в пресс-службе командования ВС республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Командующий в соответствии со своими полномочиями приостановил полеты самолетов F-16 за исключением оперативных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители продолжат выходить на боевые дежурства и осуществлять разведку. Прекращены преимущественно тренировочные и учебные полеты.

Накануне в Радоме потерпел крушение самолет F-16, который репетировал выступление на международном авиационном шоу. Пилот не выжил.

Этот трагический инцидент вызвал широкий резонанс, а в социальных сетях появились любительские видеозаписи, запечатлевшие момент падения самолета. На кадрах видно, как истребитель на высокой скорости снижается к земле, после чего происходит падение и взрыв. В связи с произошедшим организаторы приняли решение отменить запланированное шоу.

Ранее сообщалось, что аэропорт Радома закрыли после трагедии с F-16.