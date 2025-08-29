Военкомы на Украине мобилизовали отца-одиночку, оставив его детей на дороге

Военкомы в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье мобилизовали отца-одиночку на блокпосту, а двое его детей остались одни на обочине дороги. Об этом сообщает местное отделение телеканала «Общественное. Новости».

По данным издания, 28-летний Владимир Страхов один воспитывает 7-летних близнецов, его супруга оставила семью, когда детям было два года.

«Его с детьми сняли с блокпоста, а детей высадили на улице. Он успел мне позвонить», — сказала сестра Владимира.

Она рассказала, что в военкомате предложили отдать детей в интернат и отказались дать мужчине повестку на конкретную дату, чтобы он успел оформить отсрочку.

«Сначала сказали: «Мы проверим твои документы и отпустим». Больше его не отпустили. Я говорю: «Дайте ему отсрочку на оформление документов». Отвечают: «Пусть идет воюет». Говорю: «А дети куда?». Отвечают: в интернат», — поделилась историей женщина.

По информации «Общественное. Новости», сестра Владимира оформила временную опеку над несовершеннолетники. Телеканал обратился с запросами в военкомат.

Ранее родственники мобилизованных бойцов ВСУ заявили об издевательствах над военными.