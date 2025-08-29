На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о возможных сроках отправки американских ракет ERAM на Украину

CNN: американские ракеты могут быть поставлены на Украину в 2025 году
U.S. Navy Photo

Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в 2025 году, если сделка состоится. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

При этом отмечается, что пока не понятно, будут ли введены ограничения на их использование.

28 августа стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

Ранее в России рассказали, почему США не прекратят поддерживать Украину.

