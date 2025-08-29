На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жалоба на приговор наемнице из Дании поступила в апелляционный суд

Наемница из Дании Йоргенсен обжаловала вынесенный ей в России приговор
a.k.krist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жалоба на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, поступила в апелляционный военный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело поступило», — заявили в суде.

В публикации отмечается, что дело было передано судье 26 августа, дата заседания еще не назначена.

11 июня суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы Йоргенсен за преступления в Курской области.

Помимо лишения свободы, наемнице также был назначен штраф в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей. Суд рассматривал дело в закрытом режиме без прессы и слушателей. Их допустили только на прения сторон и оглашение приговора.

В ходе заседания стало известно, что Йоргенсен обвиняется в террористическом акте, наемничестве, незаконном пересечении границы России, контрабанде огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

Ранее генерал рассказал о судьбе наемниц ВСУ в плену.

