В Совбезе РФ заявили о планах Запада вернуть НАТО в Афганистан

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в статье для «Российской газеты», что страны Запада разрабатывают планы по восстановлению инфраструктуры НАТО в Афганистане.

«Ясно также и то, что западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО», — сказано в материале Шойгу.

До этого глава министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон проводит дополнительное углубленное расследование вывода американских войск из Афганистана, который был осуществлен при администрации предыдущего президента страны Джо Байдена.

По словам Хегсета, военные должны ответить за то, что произошло в Афганистане. Он отметил, что расследование вывода войск было инициировано по указу президента США Дональда Трампа. Шеф Пентагона подчеркнул, что начавшееся расследование показало необходимость еще более глубокого разбирательства.

Ранее в Совфеде рассказали, будет ли Россия конкурировать с США за Афганистан.