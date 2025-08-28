В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали семь человек

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на железорудный комбинат в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Днепрорудненский железорудный комбинат в Запорожской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, в результате атаки пострадали семь человек. У них диагностировали ранения разной степени тяжести.

«Пострадавшие доставлены в больницы региона, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — подчеркивается в заявлении.

28 августа украинские военные с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по жилому району в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции. Сообщивший об этом глава населенного пункта Максим Пухов отметил, что возгораний на месте происшествия зафиксировано не было.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. На место выезжали сотрудники силовых ведомств.

На фоне случившегося Пухов призвал местных жителей соблюдать осторожность и рекомендовал им пока воздержаться от прогулок по Энергодару.

Ранее ВСУ нанесли около восьми артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской в Запорожской области.