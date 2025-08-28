Российские военные закрепились в северной части Купянска в Харьковской области

Российские бойцы закрепились в северной части города Купянска, расположенного в Харьковской области. Об этом в эфире Первого канала заявил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, в настоящее время солдаты Вооруженных сил РФ пытаются расширить свой плацдарм на улице Украинской.

«Как мне оттуда наши ребята сообщают, <...> закрепились очень тщательно, и в принципе продвижение будет в дальнейшем более избирательно», — сказал эксперт.

Он пояснил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) расставили большое количество ловушек в населенном пункте. В том числе они заминировали городские застройки и частные домовладения.

Как отметил Киселев, российские бойцы оказали всю необходимую помощь мирным жителям, которые прятались в подвалах.

28 августа издание «Взгляд» написало, что подразделения ВС РФ вошли в северную часть Купянска. Город, который называют «третьей столицей Украины» из-за стратегически важного значения для ВСУ, оказался практически взят в клещи.

В публикации подчеркивалось, что Купянск является крупнейшим логистическим пунктом Харьковской области, поскольку здесь находится железнодорожная развязка. Также населенный пункт расположен относительно близко к российской границе — на расстоянии около 40 км.

