Канада может получить первую новую подлодку к 2035 году

CBC: Канада может получить новые подлодки к 2035 году

Канада может получить первую новую подводную лодку уже в 2035 году. Об этом сообщает телеканал CBC.

В материале отмечается, что Канада сузила круг претендентов на контракт на поставку подводных лодок до двух компаний — южнокорейской Hanwha Ocean Ltd. и немецкой ThyssenKrupp Marine Systems.

Конкуренция за право создания нового флота подводных лодок в Канаде обострилась, поскольку южнокорейский претендент подтвердил свое обещание поставить лодки быстрее, чем его немецкий конкурент. Hanwha может поставить четыре подводные лодки класса KSS-III CPS, чтобы полностью заменить нынешний флот Канады класса Victoria до 2035 года, если контракт будет заключен в 2026 году.

Канадские власти ранее заявили, что планируют закупить в ближайшие годы 12 подводных лодок с неядерными силовыми установками, способных работать подо льдами Арктики.

Издание Politico ранее опубликовало материал о том, что Канада углубляет военное сотрудничество со своими североевропейскими союзниками по НАТО из-за якобы военной активности России в Арктике.

В статье отмечается, что премьер страны Марк Карни отправил ведущих министров в Швецию и Финляндию, чтобы заключить новые оборонные соглашения и ознакомиться с истребителем Saab Gripen.

Ранее Канада отказалась от сотрудничества с Россией в Арктике.