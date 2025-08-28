Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ

МО: ВС России поразили склады и пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 153 районах. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике (ДНР).

В министерстве добавили, что ВС России нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки в ДНР. В результате этого украинская армия лишилась до 205 военнослужащих, боевой бронированной машины, пяти пикапов, двух орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и склада материальных средств.

