Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что ВС России нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки в ДНР. В результате этого украинская армия лишилась до 205 военнослужащих, боевой бронированной машины, пяти пикапов, двух орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и склада материальных средств.

27 августа по контроль российской армии перешел поселок Первое Мая в ДНР. По информации Минобороны России, во взятии населенного пункта участвовали подразделения группировки ВС РФ «Север».

Ранее сообщалось, что украинские военные в Волчанске оказались в «огненном аду».